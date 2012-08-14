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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 11:11 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索横盘整理,后市料进一步盘整

0301GMT

* 美元/菲律宾披索处于横盘整理

* 近期可能仍在较大的区间41.80-42.00交投

* 进口商买进及空头回补今早在41.90提供支撑

* 美元/披索在41.91-41.95区间,最新报41.92-41.94.(完)

--编译 戴素萍; 审校 于春红

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