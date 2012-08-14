版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 11:31 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘上涨,因人气强劲且宽松政策憧憬不坠

路透东京8月14日电---日股日经指数周二早盘上涨,散户敲进因不佳获利、股价遭到掼压但稳定的个股,对全球刺激举措的憧憬也为淡静的市场注入力量.

软银(9984.T)上涨2.4%,至15个月高位;丸红(8002.T)等贸易类股上涨,表明风险胃纳强劲,甚至食品公司等防御类股也走坚.

日经指数.N225上涨0.5%至8,931.18,此前一度站上200日移动均线8,959.17,分析师表示,若能持续站上该均线,这将是重要的多头指标.

东证股价指数.TOPX升0.3%至749.26.不过该指数出现100日均线跌破200日均线的"死亡交叉"空头讯号.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐