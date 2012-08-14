〔日本股市〕日经指数早盘上涨,因人气强劲且宽松政策憧憬不坠

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京8月14日电---日股日经指数周二早盘上涨,散户敲进因不佳获利、股价遭到掼压但稳定的个股,对全球刺激举措的憧憬也为淡静的市场注入力量.
软银(9984.T)上涨2.4%,至15个月高位;丸红(8002.T)等贸易类股上涨,表明风险胃纳强劲,甚至食品公司等防御类股也走坚.
日经指数.N225上涨0.5%至8,931.18,此前一度站上200日移动均线8,959.17,分析师表示,若能持续站上该均线,这将是重要的多头指标.
东证股价指数.TOPX升0.3%至749.26.不过该指数出现100日均线跌破200日均线的"死亡交叉"空头讯号.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。