〔台湾货币市场〕短率稳中回档,国库券交割及存单到期量少见不均

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 国库券交割及存单到期量少
* 分配不均使隔夜拆款高位略上
* 短票利率持稳未变
记者 李盈蒨
路透台北8月14日电--台湾银行间短期利率周二稳中回档,因200亿台币的国库券交割及央行存单到期量少,各家机构资金略显分配不均,推动隔夜拆款利率高位小幅上扬,但紧缩状况不至于过分严重,场上资金供应仍偏多.
资金调度人士表示,今日整体资金供应虽较上日稍减,但短钱不难寻觅,午后见部分银行寻求余钱去化处,显示各家资金多寡不一.由于近期市场缺乏大型紧缩因素,银行间累计超额准备也续呈正数,短期资金料供应无虞,短率应稳于区间小幅波动.
"打电话来找钱的有比较多,但整体市场还是算松."一位外商银行交易员称.
本地时间15:30银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日收在0.386%;区间则落在0.295-0.59%,上日报0.295-0.55%.
一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.63%,同于上日.
**短票利率持稳**
短票方面,票券商指出,由于短票供给少需求多,库存很快就消化一空;惟银行对利率态度较为坚持,使得主要成交利率0.82%颇为稳固,而且在央行适度冲销之下,短票利率若要大幅下调恐怕不易.
银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,与大型行库成交利率偏高,落在0.83-0.85%,大致同于上日.
央行今日存单到期金额307亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共1兆2,598.9亿台币,接下来依序为周三4,470亿、周四1,132.9亿及周五2,686.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为96亿台币;累计超额准备为1,866亿台币,加计前期1%的超额准备为3,308亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率持于区间,因近日台股表现不俗,见投信赎回资金渐多,然寿险和银行充裕资金挹注市场,令成交利率平稳未变.
资金调度人士并表示,尽管部份票券商和银行改以拆款养券,但风险考量使得债券附买回的收回部位有限,加之近期债券交割频繁,场上可供调度的券源没有显着减少,各家机构高低成交利率依旧呈现壁垒分明.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
交易商统计,本周紧缩因素如下:周三(15日)富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.
本地时间上午11:20,台股加权指数.TWII上涨0.31%,至7,459.28点.(完)
--审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。