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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 12:36 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元下行趋势停滞,关注亚洲成长

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* 澳元兑大多数非美元货币走弱,因亚洲成长成为焦点

* 英镑/澳元陷在关键20日移动均线处,今日切入位在1.4937

* 日线图动能分析正面,5日和10日均线呈多头交叉

* 若收在20日移动均线之上,将上看1.5200上方的7月阻力位 (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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