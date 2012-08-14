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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 13:35 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在欧元区事件风险前有买盘进驻

0520GMT

* 一欧洲市场人士欧洲开盘前在亚洲盘买进

* 今晚主要事件风险是欧元区和德国PMI及ZEW数据

* 稍早1.235低位及纽约盘1.2374高位为初步支撑位/阻力位

* 市场在数据出炉前不太可能形成趋势

* 技术图表请点选(link.reuters.com/fem99s).(完)

--编译 戴素萍; 审校 艾茂林

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