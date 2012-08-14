《汇市简讯》美元/日圆仍囿于既有区间

0525GMT

* 美元/日圆自约78.50起及一路向上均有卖单

* 在78.85上方及79.00有停止单

* 在78.00之前及一路向下仍有日本投资人的强劲买单,且有干预风险

* 在77.90下方、77.50-60技术支撑位有停止单

* 欧元/日圆、英镑/日圆的空头回补买盘提供支撑,澳元和新西兰元有新的买盘.(完)

--编译 戴素萍; 审校 于春红

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