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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 14:07 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.2440上方仍有良好买盘

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* 美元/坡元仍有当地市场良好的买盘,且有干预疑虑提供支撑

* 对于欧元/美元站上1.2350的升势,市场不为所动

* 交易商预期美元/坡元近期内仍囿于1.2440-1.2490.(完)

--编译 戴素萍; 审校 于春红

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