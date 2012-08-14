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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 14:41 BJT

〔澳洲股市〕收高0.2%,澳洲国民银行因获利逊于预估股价下跌

路透墨尔本8月14日电---澳洲股市周二勉强以0.2%的涨幅作收,谨慎的投资人转向防御类股.澳洲以资产计最大的银行澳洲国民银行(NAB)因季度获利不如预期,股价收低.

NAB(NAB.AX)股价下跌1.4%,至24.70澳元,此前该公司公布第三财季现金获利持平.

另外,在今日欧美关键经济数据公布之前,大盘缺乏新的指引.指标指数交投于自去年10月以来的窄幅区间4,000至4,420点.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数上涨8.9点至4,292.2点.上日收高0.1%.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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