〔日本股市〕温和收高,投资人追捧超卖个股(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
路透东京8月14日电---日本股市周二收盘温和收涨,投资者买入在令人失望的财报季中遭遇超卖的个股.投资者对全球推出刺激政策的憧憬继续支撑市场.
颇受青睐的防御类股之一软银(9984.T)股价涨2.9%,升至15个月高位,为主板交易最活络的个股.
日经指数.N225涨0.5%,收报8,929.88点,此前一度升破200日移动均线切入位8,959.17点.分析师称此是乐观讯号,但最终未能守住.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。