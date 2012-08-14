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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 14:47 BJT

〔日本股市〕温和收高,投资人追捧超卖个股(更新版)

(新增细节)

路透东京8月14日电---日本股市周二收盘温和收涨,投资者买入在令人失望的财报季中遭遇超卖的个股.投资者对全球推出刺激政策的憧憬继续支撑市场.

颇受青睐的防御类股之一软银(9984.T)股价涨2.9%,升至15个月高位,为主板交易最活络的个股.

日经指数.N225涨0.5%,收报8,929.88点,此前一度升破200日移动均线切入位8,959.17点.分析师称此是乐观讯号,但最终未能守住.

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