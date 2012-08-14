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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 15:01 BJT

《汇市简讯》汇市隐含波动率多探向长期低点,但跌势停滞

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* 昨日波动率指数(VIX)收在13.7,创五年新低

* 汇率隐含波动率探向长期低点,但跌势趋缓

* 一个月期欧元相关波动率受到数据及事件的支撑

* 一个月期美元/日圆波动率至今仍未能跌破五年低点 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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