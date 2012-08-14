〔台湾债市〕101/5殖利率微幅收高,月底前料难脱盘整格局

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北8月14日电---台湾10年公债101/5殖利率周二微幅收高,不脱狭幅整理格局.因盘面缺乏明确的消息指引,令殖利率仅能在月线与季线之间横盘整理.
交易商表示,虽然台股持续上扬,不过银行体系丰沛的资金,足以支撑债市抵抗股市走强的不利影响.一般预料,台债可能会维持量缩盘整格局至9月初,一方面等待欧美央行新一波的宽松政策行动出炉,一方面也为新10年券展开发行前交易预做准备,因此明天区间仍看在1.16-1.19%.
"月底前,盘都会比较黏,你没看到每天都很晚才有成交吗?"一主力证券商交易员说.
另一票券商交易员则称,9月初将有新10年券要发行前交易,以目前市场交易量仅能支撑一档主流券来看,101/5到时候将会缺乏流动性,这使得交易商近期都会以区间抛补的短线操作为主.
美国公债收益率周一虽连续第三天下滑,但仍受阻于季线压力.因近几个月市场预计央行将有更多干预行动,催生风险较高资产需求.对于避险的美国公债而言,货币刺激政策(若是可以提振经济成长)是一把双刃剑.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO +0.04 1.1752 1.1751-1.1841 232.5
5 101/6 A01106=TWO +0.16 0.9141 0.9141-0.9229 24.0
市场人士指出,盘整格局将维持到8月底,似乎已经成为市场的共识.既然缺乏方向,交易商只能在区间内来回抛补,因此今日交易较上日温和扩增.
一票券商交易员表示,近日央行冲销力道较小,银行资金充裕.因此101/5殖利率只要弹到1.18%之上,就会看到银行的承接买盘,但当殖利率跌破1.17%,获利了结的卖盘就陆续出笼.
"101/5殖利率已经在1.17-1.19%盘整了七个营业日了吧."他说.
另一证券商交易员则指出,不仅台债走势缺乏指引,国际债市也一样没有方向."最近就先看股市表演吧,但我认为只是基本面烂到不能再烂的反弹."
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1752
5 101/6 A01106=TWO 0.9141
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。