〔台湾债市〕101/5殖利率微幅收高,月底前料难脱盘整格局

路透台北8月14日电---台湾10年公债101/5殖利率周二微幅收高,不脱狭幅整理格局.因盘面缺乏明确的消息指引,令殖利率仅能在月线与季线之间横盘整理.

交易商表示,虽然台股持续上扬,不过银行体系丰沛的资金,足以支撑债市抵抗股市走强的不利影响.一般预料,台债可能会维持量缩盘整格局至9月初,一方面等待欧美央行新一波的宽松政策行动出炉,一方面也为新10年券展开发行前交易预做准备,因此明天区间仍看在1.16-1.19%.

"月底前,盘都会比较黏,你没看到每天都很晚才有成交吗?"一主力证券商交易员说.

另一票券商交易员则称,9月初将有新10年券要发行前交易,以目前市场交易量仅能支撑一档主流券来看,101/5到时候将会缺乏流动性,这使得交易商近期都会以区间抛补的短线操作为主.

美国公债收益率周一虽连续第三天下滑,但仍受阻于季线压力.因近几个月市场预计央行将有更多干预行动,催生风险较高资产需求.对于避险的美国公债而言,货币刺激政策(若是可以提振经济成长)是一把双刃剑.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +0.04 1.1752 1.1751-1.1841 232.5

5 101/6 A01106=TWO +0.16 0.9141 0.9141-0.9229 24.0

市场人士指出,盘整格局将维持到8月底,似乎已经成为市场的共识.既然缺乏方向,交易商只能在区间内来回抛补,因此今日交易较上日温和扩增.

一票券商交易员表示,近日央行冲销力道较小,银行资金充裕.因此101/5殖利率只要弹到1.18%之上,就会看到银行的承接买盘,但当殖利率跌破1.17%,获利了结的卖盘就陆续出笼.

"101/5殖利率已经在1.17-1.19%盘整了七个营业日了吧."他说.

另一证券商交易员则指出,不仅台债走势缺乏指引,国际债市也一样没有方向."最近就先看股市表演吧,但我认为只是基本面烂到不能再烂的反弹."

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1752

5 101/6 A01106=TWO 0.9141

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)