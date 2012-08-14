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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 15:35 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5800有期权障碍

0718 GMT

* 在1.5800有期权障碍(1.5802是6月18日高位)

* 前方有重重险阻,1.5720、1.5730、1.5750均挂有卖单

* 1.5730是7月31日高位,1.5750是7月30日高位,1.5768是7月27日高点

* 金融时报报导,英国联合政府正准备于下月公布一项新刺激计划

* 英国皇家测量师学会(RICS)7月房价指数从上月的负22跌至负24,为一年来最低.(完)

--编译 李婷仪;审校 于春红

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