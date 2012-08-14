〔台湾央行〕共发行621亿台币存单,发行余额增加314亿

路透台北8月14日电---台湾央行周二公布,今日共发行621亿台币存单,相较存单到期金额307亿,存单发行余额增加314亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 490.0

91天期 0.93 97.0

182天期 1.05 34.0

央行上日共发行3,902.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,438.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为96亿台币;累计超额准备为1,866亿台币,加计前期1%的超额准备为3,308亿台币.(完)