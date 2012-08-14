〔台湾央行〕共发行621亿台币存单,发行余额增加314亿

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北8月14日电---台湾央行周二公布,今日共发行621亿台币存单,相较存单到期金额307亿,存单发行余额增加314亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 490.0
91天期 0.93 97.0
182天期 1.05 34.0
央行上日共发行3,902.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,438.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为96亿台币;累计超额准备为1,866亿台币,加计前期1%的超额准备为3,308亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。