〔台湾货币市场〕8月15日及本提存期资金预期变化一览表

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透台北8月15日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,470亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆7,304亿台币:
08/16 1,132.90亿
08/17 2,686.50亿
08/18 729.00亿
08/19 2,609.50亿
08/20 335.00亿
08/21 140.00亿
08/22 2,903.50亿
08/23 661.50亿
08/24 2,713.00亿
08/25 818.00亿
08/26 2,521.00亿
08/27 132.00亿
08/28 60.00亿
08/29 3,137.00亿
08/30 790.00亿
08/31 3,568.10亿
09/01 60.00亿
09/02 1,957.50亿
09/03 349.50亿
--公债还本付息26.25亿台币:
08/16 91甲7期10息 15.0000亿
08/22 100甲8期1息 11.2500亿
--国库券到期200亿台币:
08/28 财100-9 200亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/24: 101/8期30年期公债发行,金额为300亿台币,8月21日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即