〔台湾汇市〕台币/美元小幅收升结束连二日贬势,交投清淡波动小

路透台北8月14日电---台币兑美元周二收升4分,结束先前连二日贬势.投资者对刺激政策举措仍有期待,新兴市场货币小幅回升,台股走扬令部分外资汇入.不过量能仍属清淡,全日波幅也小.

交易员表示,外资和出口商小幅抛汇推助台币趋升,但动作都不大.台湾主要的外汇交易市场--台北外汇经济公司今日银行间台币/美元成交量仅5.17亿美元,创逾三周来低位.

"大家都在放暑假,没什么行情,"一位外商银交易员说.

也有交易员指出,短期之内还是要观察欧美的数据结果.国际间若无重大变数,台币/美元的区间料不会脱离29.95-30.05的窄幅区间之内.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场的情况亦无太大波动.一个月/六个月期的美元兑台币的换汇点皆与上日收盘时变动不大.

多数亚洲新兴货币周二上涨,因市场愈加预计发达市场的政策制定者们将祭出刺激举措以支撑全球经济增长,同时投资者等待欧洲和美国公布更多经济数据.[ID:nSB1724978]

台湾股市.TWII周五收升0.58%至7,479.25点;今天外资及陆资在台股连续第八日买超,买超金额81.65亿台币.[ID:nST0539143]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.965 30.005 29.935-30.010 30.010 5.17 5.47

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.945 29.987 29.937-29.962 29.962 2.71 3.50

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.005/0.010 0.000/0.010

美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.155/-0.130

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