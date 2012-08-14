〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月14日电---台湾上市柜公司自7-8月陆续发放前一年度的现金股利.交易人士预计,此将对货币市场资金流动造成较大影响.此外,预料外资在领取现金股利之后,也陆续出现汇出需求.
另外台湾央行初步统计,今年全体上市柜企业的股利发放总额应不如上年.上年度全体上市柜公司发放现金股利金额是9,100亿台币.
以下是央行的统计资料:
2012年现金股利 2011年现金股利(单位:亿台币)
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7月 1,930 2,150
8月 3,350 5,140
9月 600 1,740
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节:
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日
金额(亿台币)
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宝成(9904.TW) 38.24 8/15 7/28
中华电(2412.TW) 423.62 8/22 7/23 (每股5.4608台币)
中钢(2002.TW) 152.35 8/24 8/1 (每股1.01台币)
统一(1216.TW) 45.44 9/5 8/17
仁宝(2324.TW) 61.75 9/5 8/15
广达(2382.TW) 153.82 9/6 8/7
纬创(3231.TW) 45.73 8/15 8/4
鸿海(2317.TW) 160.34 9/12 8/18
日月光(2311.TW) 43.25 9/28 8/26
已发放现金股利企业如下:
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台塑化(6505.TW) 190.52 7/24 7/10 (每股2.0台币)
台积电(2330.TW) 777.49 7/25 7/10
宸鸿(3673.TW) 47.05 7/25 7/5
宏达电(2498.TW) 332.49 7/25 7/11
联电(2303.TW) 63.16 8/02 7/15
台化(1326.TW) 227.62 8/02 7/10 (每股4.0台币)
联发科(2454.TW) 103.28 8/06 7/22
台塑(1301.TW) 244.84 8/07 7/15 (每股4.0台币)
南亚(1303.TW) 164.90 8/09 7/17 (每股2.1台币)
矽品(2325.TW) 43.71 8/09 7/22
台达电(2308.TW) 84.17 8/10 7/25
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算.
2.*表更新. (完)
--整理 高洁如; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。