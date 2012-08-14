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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 17:22 BJT

〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

路透8月14日电---台湾上市柜公司自7-8月陆续发放前一年度的现金股利.交易人士预计,此将对货币市场资金流动造成较大影响.此外,预料外资在领取现金股利之后,也陆续出现汇出需求.

另外台湾央行初步统计,今年全体上市柜企业的股利发放总额应不如上年.上年度全体上市柜公司发放现金股利金额是9,100亿台币.

以下是央行的统计资料:

2012年现金股利 2011年现金股利(单位:亿台币)

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7月 1,930 2,150

8月 3,350 5,140

9月 600 1,740

以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节:

公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日

金额(亿台币)

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宝成(9904.TW) 38.24 8/15 7/28

中华电(2412.TW) 423.62 8/22 7/23 (每股5.4608台币)

中钢(2002.TW) 152.35 8/24 8/1 (每股1.01台币)

统一(1216.TW) 45.44 9/5 8/17

仁宝(2324.TW) 61.75 9/5 8/15

广达(2382.TW) 153.82 9/6 8/7

纬创(3231.TW) 45.73 8/15 8/4

鸿海(2317.TW) 160.34 9/12 8/18

日月光(2311.TW) 43.25 9/28 8/26

已发放现金股利企业如下:

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台塑化(6505.TW) 190.52 7/24 7/10 (每股2.0台币)

台积电(2330.TW) 777.49 7/25 7/10

宸鸿(3673.TW) 47.05 7/25 7/5

宏达电(2498.TW) 332.49 7/25 7/11

联电(2303.TW) 63.16 8/02 7/15

台化(1326.TW) 227.62 8/02 7/10 (每股4.0台币)

联发科(2454.TW) 103.28 8/06 7/22

台塑(1301.TW) 244.84 8/07 7/15 (每股4.0台币)

南亚(1303.TW) 164.90 8/09 7/17 (每股2.1台币)

矽品(2325.TW) 43.71 8/09 7/22

台达电(2308.TW) 84.17 8/10 7/25

注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算.

2.*表更新. (完)

--整理 高洁如; 审校 曾祥进

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