〔台湾货币市场〕短率稳中回档,国库券交割及存单到期量少见不均(更新版)

(新增央行存单及拆款相关细节)

* 国库券交割及存单到期量少

* 分配不均使隔夜拆款高位略上

* 短票利率持稳未变

记者 李盈蒨

路透台北8月14日电--台湾银行间短期利率周二稳中回档,因200亿台币的国库券交割及央行存单到期量少,各家机构资金略显分配不均,推动隔夜拆款利率高位小幅上扬,但紧缩状况不至于过分严重,场上资金供应仍偏多.

资金调度人士表示,今日整体资金供应虽较上日稍减,但短钱不难寻觅,午后见部分银行寻求余钱去化处,显示各家资金多寡不一.由于近期市场缺乏大型紧缩因素,银行间累计超额准备也续呈正数,短期资金料供应无虞,短率应稳于区间小幅波动.

"打电话来找钱的有比较多,但整体市场还是算松."一位外商银行交易员称.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日收在0.386%;区间则落在0.295-0.60%,上日报0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.63%,同于上日.

**短票利率持稳**

短票方面,票券商指出,由于短票供给少需求多,库存很快就消化一空;惟银行对利率态度较为坚持,使得主要成交利率0.82%颇为稳固,而且在央行适度冲销之下,短票利率若要大幅下调恐怕不易.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,与大型行库成交利率偏高,落在0.83-0.85%,大致同于上日.

央行今日存单到期金额307亿台币,发行621亿台币存单,存单发行余额增加314亿.

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本周央行存单到期共1兆2,598.9亿台币,接下来依序为周三4,470亿、周四1,132.9亿及周五2,686.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负74亿台币;累计超额准备为1,792亿台币,加计前期1%的超额准备为3,234亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率持于区间,因近日台股表现不俗,见投信赎回资金渐多,然寿险和银行充裕资金挹注市场,令成交利率平稳未变.

资金调度人士并表示,尽管部份票券商和银行改以拆款养券,但风险考量使得债券附买回的收回部位有限,加之近期债券交割频繁,场上可供调度的券源没有显着减少,各家机构高低成交利率依旧呈现壁垒分明.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

交易商统计,本周紧缩因素如下:周三(15日)富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.

本地时间上午11:20,台股加权指数.TWII上涨0.31%,至7,459.28点.(完)