《美国个股焦点》家得宝上调全年财测,对房市复苏抱有期待

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 季度每股获利1.01美元,市场预估为0.97美元
* 第二季营收成长,但低于市场预期
* 维持全年营收预估不变,调高获利预估
* 投资人称家得宝估值虽高但属合理
* 股价收高3.6%
路透8月14日电---全球最大家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)季度获利超越市场预估,因成本控制有成且市占提高,这并促使该公司调高会计年度获利预估.
执行长Frank Blake周二表示,该公司亦预期佛罗里达州及加州的营运改善;这两个州在房市景气滑坡时受到重创.
上述消息带动家得宝股价一度上涨多达4%,创下12年新高,并带动市场预期一旦房市及美国经济进一步趋稳,该公司表现将持续优于竞争对手Lowe's Cos In (LOW.N).
巴克莱分析师Alan Rifkin表示,"房市危机最坏时期已经过去."他并称在数年下滑之后已见趋稳迹象.
上月公布的报告显示,美国6月新屋开工触及逾三年来最高水准.[ID:nSB1675352]
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。