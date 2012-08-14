《美国个股焦点》家得宝上调全年财测,对房市复苏抱有期待

* 季度每股获利1.01美元,市场预估为0.97美元

* 第二季营收成长,但低于市场预期

* 维持全年营收预估不变,调高获利预估

* 投资人称家得宝估值虽高但属合理

* 股价收高3.6%

路透8月14日电---全球最大家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)季度获利超越市场预估,因成本控制有成且市占提高,这并促使该公司调高会计年度获利预估.

执行长Frank Blake周二表示,该公司亦预期佛罗里达州及加州的营运改善;这两个州在房市景气滑坡时受到重创.

上述消息带动家得宝股价一度上涨多达4%,创下12年新高,并带动市场预期一旦房市及美国经济进一步趋稳,该公司表现将持续优于竞争对手Lowe's Cos In (LOW.N).

巴克莱分析师Alan Rifkin表示,"房市危机最坏时期已经过去."他并称在数年下滑之后已见趋稳迹象.

上月公布的报告显示,美国6月新屋开工触及逾三年来最高水准.[ID:nSB1675352]