《美国上市公司业绩公布日程表》--8月15日-8月22日

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
汤森路透8月14日电---以下为标准普尔500企业中将于8月15日-8月22日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/15 AMC Q3 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.83 17 0.77
8/15 AMC Q3 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.22 17 0.35
8/15 BMO Q2 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.17 30 0.35
8/15 AMC Q4 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.46 38 0.40
8/15 Q3 2012 Deere & Company (DE) 2.31 18 1.69
8/15 20:30 Q2 2012 Limited Brands LTD 0.48 21 0.48
8/15 AMC Q1 2013 NetApp Inc (NTAP.O) 0.38 32 0.55
8/15 BMO Q2 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.22 18 0.22
8/15 BMO Q2 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 1.03
8/16 Q2 2012 Dollar Tree Stores (DLTR.O) 0.47 24 0.39
8/16 BMO Q2 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.14 18 0.22
8/16 AMC Q2 2012 Gap Inc. (GPS) 0.48 25 0.35
8/16 BMO Q4 2012 Perrigo Company PRGO.O 1.26 14 1.02
8/16 BMO Q2 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.81 25 0.64
8/16 BMO Q2 2012 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.86 3 -1.27
8/16 BMO Q2 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.17 26 1.09
8/17 BMO Q1 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 0.99 14 1.12
8/20 Q2 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.70 24 0.68
8/20 AMC Q2 2013 Urban Outfitters, Inc. (URBN.O) 0.33 30 0.35
8/21 AMC Q3 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.56 24 0.71
8/21 BMO Q2 2013 百思买(Best Buy) (BBY) 0.31 22 0.47
8/21 AMC Q2 2013 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.46 28 0.54
8/21 AMC Q4 2012 Intuit (INTU.O) 0.06 20 0.02
8/21 BMO Q1 2013 Medtronic Inc. (MDT) 0.85 22 0.79
8/22 Q3 2012 惠普(Hewlett Packard) (HPQ) 0.98 26 1.10
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。