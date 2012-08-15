《台湾报摘》--经济日报8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
* 头版头条:
--台北市信义计画区A25土地将透过BOT方式释出,因地点绝佳、面积广,除本地寿险、建商业者有兴趣,传出多家陆资都来电询问情况,政府更有意协助陆资松绑相关限制,将成为陆资插旗信义计画区的最好机会,也可能写下首宗陆资参与BOT案之纪录.
* 其他:
--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)昨日董事会核准约830亿台币资本预算用以建置、扩充先进制程厂房.除了28奈米产能持续扩充,这次的投资预算更是因应20奈米提早量产而卡位,显示大厂先进制程投资未受景气回档而停歇.
--宏达电(HTC)(2498.TW)董事长王雪红此前曾说要自掏腰包买进宏达电股票,张数要让大家"惊讶".不过上市柜公司7月董监持股余额明细昨日公布,王雪红没再买进宏达电1张股票,反倒是研发长陈文俊及营运总经理刘庆东加码买进宏达电股票,果然令市场惊讶.
--花旗环球台股研究部主管谷月涵指出,今年科技股整体获利不理想,预期今年获利将较去年大幅衰退37.8%,要等到明年才能重回常轨.不过外资交易室主管强调,台股现阶段处在轧空、轧空手,交易面已与基本面脱勾.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
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路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即