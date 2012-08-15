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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:00 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月15日

* 头版头条:

--台北市信义计画区A25土地将透过BOT方式释出,因地点绝佳、面积广,除本地寿险、建商业者有兴趣,传出多家陆资都来电询问情况,政府更有意协助陆资松绑相关限制,将成为陆资插旗信义计画区的最好机会,也可能写下首宗陆资参与BOT案之纪录.

* 其他:

--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)昨日董事会核准约830亿台币资本预算用以建置、扩充先进制程厂房.除了28奈米产能持续扩充,这次的投资预算更是因应20奈米提早量产而卡位,显示大厂先进制程投资未受景气回档而停歇.

--宏达电(HTC)(2498.TW)董事长王雪红此前曾说要自掏腰包买进宏达电股票,张数要让大家"惊讶".不过上市柜公司7月董监持股余额明细昨日公布,王雪红没再买进宏达电1张股票,反倒是研发长陈文俊及营运总经理刘庆东加码买进宏达电股票,果然令市场惊讶.

--花旗环球台股研究部主管谷月涵指出,今年科技股整体获利不理想,预期今年获利将较去年大幅衰退37.8%,要等到明年才能重回常轨.不过外资交易室主管强调,台股现阶段处在轧空、轧空手,交易面已与基本面脱勾.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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