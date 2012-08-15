《台湾报摘》--工商时报8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)股价连日大涨,14日盘中已逾630美元再创波段新高,即将挑战644美元历史新高.加上外电指出iPhone 5将在9月12日亮相,外资券商看好In-cell良率大跃进后,将扩大iPhone 5供应链股的拉货潮,相关股价领头冲,法人也持续买超回补.
* 其他:
--今年最激烈、最具争议性的经营权之争--中石化(1314.TW)董监改选,原本在选后依然余波荡漾,但却出现戏剧性变化,上演大和解戏码.在工总理事长许胜雄出面调解下,双方主帅沈庆京、郭绍仪将在周四(16日)晚间餐叙,一笑泯恩仇.
--大陆重庆政局变动压力解除,PC品牌厂重启西进动能,为解决渝新欧铁路冬季运输的笔电保温问题,三大品牌厂惠普(HPQ.N)、宏基(2353.TW)、华硕(2357.TW)各自思索解决方案,其中惠普将于8月展开保温试运行,双A也挑战年底前试测完成.
--针对保险局限缩保险业投资国内不动产,业者反向争取扩大投资海外不动产大门.寿险业者昨日向保险局副局长曾玉琼争取,投资海外不动产应比照大陆,可设立特殊目的公司(SPV),降低在国外税负及可从事不动产相关管理.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即