《台湾报摘》--工商时报8月15日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)股价连日大涨,14日盘中已逾630美元再创波段新高,即将挑战644美元历史新高.加上外电指出iPhone 5将在9月12日亮相,外资券商看好In-cell良率大跃进后,将扩大iPhone 5供应链股的拉货潮,相关股价领头冲,法人也持续买超回补.

* 其他:

--今年最激烈、最具争议性的经营权之争--中石化(1314.TW)董监改选,原本在选后依然余波荡漾,但却出现戏剧性变化,上演大和解戏码.在工总理事长许胜雄出面调解下,双方主帅沈庆京、郭绍仪将在周四(16日)晚间餐叙,一笑泯恩仇.

--大陆重庆政局变动压力解除,PC品牌厂重启西进动能,为解决渝新欧铁路冬季运输的笔电保温问题,三大品牌厂惠普(HPQ.N)、宏基(2353.TW)、华硕(2357.TW)各自思索解决方案,其中惠普将于8月展开保温试运行,双A也挑战年底前试测完成.

--针对保险局限缩保险业投资国内不动产,业者反向争取扩大投资海外不动产大门.寿险业者昨日向保险局副局长曾玉琼争取,投资海外不动产应比照大陆,可设立特殊目的公司(SPV),降低在国外税负及可从事不动产相关管理.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.