美国与加拿大经济指标预测--8月15日-8月22日****

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透8月15日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周-------------------------------
8月15日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月10日当周 -- 928.8
再融资指数 -- 5,349.6
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平
(较上年同期) +1.6% +1.7%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1230 美国实质所得 7月 持平 +0.5%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 6.50 7.39
1300 美国整体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入1,017
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入459
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.5% +0.4%
产能利用率 79.2% 78.9%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 35 35
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%
8月16日(四)
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 75.7 76.0
建筑许可年率(万户) 77.0 76.0
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月11日当周 36.5 36.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.825
续请失业金人数(万人) 8月4日当周 330 333.2
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.2% -0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负5.0 负12.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 7月 -- 0.94
8月17日(五)
1230 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) +1.5% +1.5%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 72.4 72.3
现况指数 83.0 82.7
预期指数 66.5 65.6
1400 美国领先指标 7月 +0.2% -0.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 -- 122.5
----------------------------------8月20日当周-------------------------------
8月20日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.15
8月21日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月18日当周 -- --
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -- +0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月18日当周 -- --
8月22日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月17日当周 -- --
再融资指数 -- --
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 450 437
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月31日-8月1日会议纪录 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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