《台湾重要政经日程》--8月15日-12月31日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
==================今日重要政经消息======================
8/15(三)
-- 9:00 8月份经济部促进投资扩大招商推动会议.
--12:00 行政院长陈冲出席三三会会员餐叙及专题演讲.
--14:00 两岸投保协议宣导说明会.
==================近期重要政经消息======================
8/17(五)
--15:30 主计总处公布第二季国内生产总值(GDP)统计值.
*--15:30 宏基(2353.TW)第二季业绩线上说明会.
8/18(六)
*--行政院长陈冲主持产业界财经座谈.
8/20(一)
--16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%.
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
8/22(三)
-- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%.
8/23(四)
--16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%.
8/24(五)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%.
9/5(三)
--08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%.
--16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元.
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/7(五)
--16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即