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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:14 BJT

《汇市简讯》澳元/美元正面人气继续减弱

2351GMT * 澳元/美元目前在略低于纽约盘低点水准交投 * 纽约尾盘澳元走势沉重,受金融时报/希腊/撙节的消息影响 * 盘初出口商买兴轻松获得满足,再度陷入沉重走势 * 若跌破1.0464的20日简单移动均线,可能开启下跌的闸门(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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