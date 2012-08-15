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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:28 BJT

《汇市简讯》盂兰盆假期仍获薪酬结算日需求,盘初美元/日圆续有买盘

2345GMT * 美元/日圆隔夜至78.94的高位,触发78.85上方停止单,技术面仍偏上档 * 关注79.00上方的更大量停止单 * 日圆交叉盘有支撑,欧元/日圆昨日亚洲尾盘升穿97.00 * 英镑/日圆也继续走高,先前的空单获大量回补 * 美元/日圆若突破79.00,可能升向80.00 * 上档的技术水准包括,79.13为一目均衡云区底部,79.17为200日移动均线切入位.(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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