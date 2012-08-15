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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:21 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆昨日亚洲尾盘升穿97,隔夜市场来到97.47

2351GMT * 交易员不确定欧元/日圆空头回补是否已结束,以及是否会测试97.80-82双重顶? * 日本出口商可能有卖单,这会抑制升势 * 从7月初起有更多日高是在98.00区域 * 欧元/日圆需要果断突破,才能大幅走高,否则后市偏空.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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