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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:47 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元若突破1.1800,则上看1.2100

0030GMT * 欧元/澳元这波走势以来首次开在20日移动均线上方 * 澳元走势受亚洲增长疑虑引领 * 区间阻力位约在1.1770 * 日线动能指标偏多,有上涨空间 * 若突破1.1800,则上看55日移动均线和38.2%费波纳奇回档技术位所在的1.2135/45.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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