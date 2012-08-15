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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 09:05 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索料续受空头回补支撑

0055GMT * 美元/菲律宾披索将跳空开在42.00上方,因遭轧空,且无本金交割远期外汇(NDF)走高 * 盘中区间料在41.95-42.05 * 投机客料继续低接 * 披索海外NDF在41.99-42.08间交投,纽约盘收在42.05-42.10.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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