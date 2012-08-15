版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 09:10 BJT

《汇市简讯》东京欧元/美元买盘遭遇模型卖单

0059GMT * 东京帐户亚洲盘初欧元/美元买盘遭遇模型卖单 * 稍早低点1.2317和1.2350前的卖单分别是初步支撑和阻力 * 今日午后可能遭遇紧密排在1.2310的停止单. * 图表请点选(link.reuters.com/cuq99s).(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐