〔专栏节选〕台湾零售霸业在中国--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

平板电脑的出货量超越个人电脑（ＰＣ），苹果和三星在全球平板电脑与智慧型手机市场独领风骚，于是，我们会开始思考，下一个取代电子产业，或至少取代ＰＣ的明星产业会是什么？我想会是零售业吧！

为什么是零售业？如果剔除台商，智慧型手机和平板电脑已渐渐成为苹果行销本领与三星制造能力之间的竞赛。虽然三星的手机销售量大过苹果，但来自手机的获利，其实只占苹果的一小部分。

苹果的产品设计相当完善，但让苹果大放异彩的并非来自产品设计，而是挑起消费者购买苹果产品欲望的能力。

就有人说，贾伯斯是位具有远见的天才，他开发出产品的当下，人们压根儿还不知道这是他们所要的。他建立与iTune相关的软体基础环境，让苹果成为音乐、应用程式、书籍、电视节目和电影的经销商。苹果根本就是一个零售兼硬体公司，来自零售的获利，让苹果能够在产品研发上投入大量资源，并巩固其市场领导地位。

回过头来看台湾零售业者新兴的商业模式。业者首先在台湾建立成功的连锁店，不论是咖啡店、餐厅或零售通路；台湾市场规模小、竞争剧烈，如果能够在台湾脱颖而出，那表示业者一定有一个真正优良的商业模式及执行力。换句话说，业者先在台湾市场竞争，研发产品、磨练管理技巧，才会拓展到规模远大于台湾的中国市场。

在中国拓展零售通路的死穴在于，无法找到与台湾品质标准和观念相符的在地分店经理人。就算找得到这样的人才，但不出一、二年，他们就会在隔壁开一家同样的店，来与老东家抢生意。

那些在台湾开了众多连锁店的零售业者，培训了为数不少的卖场经理，可被征调到中国市场，以台湾的经营模式来管理中国分店；这让台湾零售业者拥有其他国家同业所没有的强大优势，甚至连中国本土业者也比不上。也就是说，那些想把营运扩及中国市场的国际连锁卖场，得先与台湾伙伴合作，建立一套适合台湾的营运模式。

此外，台湾资本市场也提供其他国家零售业所没有的融资优势，股市投资人认同零售业的成长契机，因此给予相当高的股价评价，本益比约在二十二至三十多倍。这表示，这些公司不但可以用低成本发行股票或可转债，以筹措前进中国营运所需的资金，新公司也有快速在台湾与中国扩张的动力，进而在台湾股市挂牌上市。

此外，台湾利率是亚洲国家中最低的，因此更进一步增添零售业者的竞争力；特别是随着ＥＣＦＡ（两岸经济合作架构）协议范围逐渐扩大及境外放款，台湾的银行随着企业客户进军中国的能力也逐渐提高，台湾有机会掌控中国零售业，零售业也可望成为台湾下一波大幅成长的产业。(完)

--整理 李盈蒨/曾祥进

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.