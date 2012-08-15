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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 09:40 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元跌至月内低位

0122GMT * 新西兰元/美元基调倾向卖出,无法反弹,重压盘势;成交量温和 * 今早跌穿隔夜低点0.8044至19日新低0.8037 * 下跌时有零星企业买盘,但遭欧元/新西兰元削减空仓之势抵销 * 0.8020/60的狭幅区间在亚洲盘中可能限制价格走势.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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