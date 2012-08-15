〔路透专访〕台湾政府负债良好,但GDP增长缓慢令债务问题凸显--标普

* 台湾中央政府负债比率还算良好,今年底将达GDP的50%

* 人口快速老化、对地方政府释出财源将增加债务负担

记者 董永年

路透台北8月15日电---台湾政府债务问题有多严重,朝野各方看法差异甚巨.不过在国际评级机构--标准普尔看来,还算在"中段班"的位置.但标普也提醒,人口快速老化、GDP增幅趋缓以及对地方政府释出更多财源,将让中央政府债务负担益加沉重,若无良好因应策略,对信用评等维持将产生影响.

曾在2009年将台湾主权评等展望从"稳定"调为"负向"的标普分析师陈锦荣,在接受路透电话专访时指出,预计今年底台湾中央政府债务总额将达GDP(国内生产总值)的50%,仍落在标普订定政府债务五个评等级数的第二级范围内,不至于出现债务直追或超越希腊的情形.

"台湾负债比介于30-60%之间,比平均还高一些,是负债比率还算良好的政府."他说.

标普对政府债务的评等分五级,净债务若低于GDP的30%,评分最高,第二级是30-60%,接下来是60-80%、80-100%以及100%以上.

派驻在新加坡的陈锦荣解释,标普对政府债务的算法,已比台湾"公共债务法"严格,除了一年内短期债务也算进去外,还纳入了自偿性债务.但台湾部分专家学者将军公教退休金、全民健康保险等潜藏性债务都计算在内,认为政府财务状况已经失控的说法,在国际间似乎无此定义.

"若将隐藏性负债也算进去,希腊就不只100%多啦,300%都有了."他指出.

欧债危机引发台湾朝野对政府债务的重视.曾推动"公共债务法"立法的新台湾国策智库顾问彭百显就抨击,台湾政府公布的是"假国债",因常改以特别预算编列规避债限,若再加计隐藏性债务,"真假差距达到四倍".他计算,台湾至2011年底含隐藏性债务占GNP(国民生产毛额)的比例高达166%,已经超过了希腊的165%.

台湾在2008年金融海啸过后,随着国际趋势采扩张性财政措施,令中央政府一年以上未偿还债务余额,占前三年度名目GNP平均数的比例,自2008年的29.97%,快速攀升至2011年底的35.88%,达4.77兆台币.预估今年还会进一步到37%.

虽然还未超过"公共债务法"有关中央政府举债上限为前三年度名目GNP平均数40%的规定,但前财政部长刘忆如曾坦言,倘若比照国际货币基金(IMF)的债务定义,加入一年以下借款等,债务则已超过6兆台币.[ID:nST0517025]

台湾政府债务日益沉重,惟总统马英九在6月接受路透专访时强调,没有修正举债上限的必要,况且台湾目前没有一毛钱的外债.[ID:nST0523589]

标准普尔曾在2009年4月将台湾主权评等展望调为"负向",但随后在2010年6月,又将主权评等展望调整为"稳定".标普也在上周确认台湾的发行体信用评级为"AA-/A-1+",评级展望"稳定".但也提醒,台湾温和偏高的政府债务负担是其信用评级劣势所在.

**GDP增长缓慢凸显债务问题**

陈锦荣分析,由于这几年来经济复苏缓慢,很多国家的债务负担都有升高现象.但台湾还因为人口老化的问题比较严重,使得相关保险支出增加,再加上国际原油价格居高不下,令台电与中油等国营事业亏损加剧,才让政府负债速度增加.

"但好在储蓄率高,使得政府发债成本偏低."他说.

虽然台湾政府债务负担较欧美,以及亚洲的日本等国家轻微许多,但陈锦荣也强调,台湾经济增长力道疲弱,使得政府债务相对GDP的比例无法下降,"像是中国,虽然债务在增长,但GDP成长更快,所以债务对GDP的比例也掉下来了."

不过陈锦荣已在日前发布的报告中预测,除却重大的外部冲击因素,台湾2012年的GDP人均成长值虽为1.7%,但2013至2015年的中期GDP人均成长值,将维持在略高于3.5%的健全水准.

他并认为,近期政府祭出调高电价,对医疗保险认定标准更严格等财政整顿措施,台湾的财务状况应该会有所改善.

惟台湾政府将修改"财政收支划分法",补助地方政府的财源料较现行每年1,600亿台币,再增加约1,000亿,恐造成中央政府承担更大的财政压力.

对此,陈锦荣预期,台湾政府在不提高举债上限的前提下,应该会约束开支.另外,提高税收等费用也是必然之举,例如军公教免税优惠的取消,如此才有可能达成政策目标.

主计总处于日前七度下修2012年全年经济成长率为2.08%,先前预估为3.03%.[ID:nST0533945](完)