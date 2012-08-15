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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 09:51 BJT

《汇市简讯》东京市场人士转为卖出欧元/日圆,卖单挂在97.20-30

0139GMT * 东京市场人士最初是买进欧元/日圆和欧元/美元 * 之后转为卖出欧元/日圆,空头趋势重回,目前卖单挂在97.20-30 * 在97.00及稍早低位96.94有一些买兴 * 一目均衡转换线今日在96.40,提供基本支撑 * 资金流动在进入伦敦盘前可能减少.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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