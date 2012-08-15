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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 10:21 BJT

《汇市简讯》美元/马币在3.13前可能出现获利了结

0154GMT * 美元/马币(林吉特)目前为止交投于3.1210-3.1245 * 开盘报3.1180-3.1220,当地买盘和杠杆买盘推高美元 * 3.1300前可能出现获利了结 * 马来西亚仍在节日气氛中,加上夏季交易原本就沉闷,令成交量偏淡 * 下周一、二马来西亚因假期休市 * 马国7月消费者物价指数(CPI)和第二季国内生产总值(GDP)要到今天收盘后才公布,不太可能影响汇价.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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