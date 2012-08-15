〔基金产业〕知名基金经理保尔森增持黄金ETF,为2009年以来首见

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
* 保尔森第二季增持SPDR Gold Trust幅度达26.1%
* 该策略已带来帐面收益超过5.8亿美元
* 索罗斯的黄金ETF仓位增加超过一倍
记者 Frank Tang 编译 张明钧
路透纽约8月14日电---根据一份周二的美国监管申报文件显示,知名对冲基金经理人约翰-保尔森(John Paulson)在2012年第二季增持黄金,令投资人更加相信今年金价还有更多上涨空间.
这是Paulson & Co自2009年第一季以来首度增加黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust (GLD)的持仓;当时Paulson & Co首度买进这档全球最大ETF,数量达3,150万股.
其他知名基金经理人持有这档黄金ETF仓位的状况则是各有不同.金融界巨鳄索罗斯(George Soros)对这档ETF的持仓增加超过一倍,而Eton Park Capital的Eric Mindich第二季末已全数出清这档ETF.
第一季末了时,Eton Park Capital是仅次于保尔森的SPDR Gold第二大持有人,当时持有超过15亿美元的买权(看涨期权)及普通股.
向美国证券交易委员会(SEC)申报的资料显示,Paulson & Co在6月底时持有2,180万股的SPDR Gold,较3月31日止的1,730万股增加约26%.
此一押注令Paulson & Co取得近5.83亿美元的账面收益,其在这档ETF的持仓总值已从28.1亿美元扩增至33.9亿.
现货金XAU=第二季下跌4%,金价当季多在150美元的区间内交投,第一季时则是上涨约7%.(完)
--编译 张明钧;审校 丁琦
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