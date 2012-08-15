〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元和欧元小跌,中国经济疑虑为藉口

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透惠灵顿/悉尼8月15日电---澳元和新西兰元周三下跌,中国经济成长疑虑和欧元削减空仓被投资人拿来作为获利了结的藉口.
澳元兑美元AUD=D4小跌至1.0468美元,盘初时报1.0490.支撑位在20日移动均线切入位1.0464,之后是1.0432,此为8月2日低位.阻力位在1.0580.
新西兰元兑美元NZD=DD4跌至近三周低位约0.8040,较周二当地尾盘下跌逾0.005美元.
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即