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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 10:45 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元和欧元小跌,中国经济疑虑为藉口

路透惠灵顿/悉尼8月15日电---澳元和新西兰元周三下跌,中国经济成长疑虑和欧元削减空仓被投资人拿来作为获利了结的藉口.

澳元兑美元AUD=D4小跌至1.0468美元,盘初时报1.0490.支撑位在20日移动均线切入位1.0464,之后是1.0432,此为8月2日低位.阻力位在1.0580.

新西兰元兑美元NZD=DD4跌至近三周低位约0.8040,较周二当地尾盘下跌逾0.005美元.

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