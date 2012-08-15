《汇市简讯》澳元/美元在20日移动均线前持稳

0251GMT * 澳元/美元在欠缺重大事件下守在略高于日低 * 澳股从升0.5%转为跌0.5%,受资源股所累 * 上海股市跌0.4%及港股跌1.0%,未能提供助益 * 澳元/美元未能反弹值得担忧,为后市看跌的警讯.(完) --编译 戴素萍;审校 王兴亚 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=