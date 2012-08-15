〔台湾债市〕RP利率持稳,公司债交割无碍资金调度

路透台北8月15日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.今日虽有近200亿台币的公司债交割,但整体资金仍偏向宽裕,银行与投信等找券需求不低,但无助于RP利率下调.

有资金调度人士表示,虽然银行体系资金宽裕,但也有银行自RP市场抽离资金,感觉有些分配不均.预计至月底前,RP利率将因短率持稳不动而没有任何变化,待进入9月后,再视央行的动作而定.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

今日有富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)还有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)