《汇市简讯》英镑/澳元上看1.5100

0245GMT * 英镑/澳元因澳元走疲带动的空头回补而获支撑 * 5月以来首次开在1.4932的20日移动均线上方 * 日线动量指标显示上涨 * 站上波林格区间下缘线,上看1.5176 * 相关图形请点击(link.reuters.com/juq99s).(完) --编译 张若琪;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=