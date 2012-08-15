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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 11:36 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,在近期涨势后面临获利了结

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.6%,日股日经指数跌0.2%

* 欧元持稳,美元兑日圆升0.1%

* 油价下跌,但金价上涨

路透东京8月15日电---亚洲股市周三下跌,投资人锁定近期涨势的获利,此前美国公布强劲的零售销售数据,且德国和法国在上季避开了经济萎缩,均安抚市场人气,而疲弱的欧元区成长则使推出刺激措施的希望维持不灭.

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