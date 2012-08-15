《全球市场》亚洲股市下跌,在近期涨势后面临获利了结

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.6%,日股日经指数跌0.2%
* 欧元持稳,美元兑日圆升0.1%
* 油价下跌,但金价上涨
路透东京8月15日电---亚洲股市周三下跌,投资人锁定近期涨势的获利,此前美国公布强劲的零售销售数据,且德国和法国在上季避开了经济萎缩,均安抚市场人气,而疲弱的欧元区成长则使推出刺激措施的希望维持不灭.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。