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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 16:51 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,银行业买超17.5亿台币

路透台北8月15日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 27.00 9.50 +17.50

票券业 0.00 1.00 -1.00

证券业 10.00 26.50 -16.50 (完)

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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