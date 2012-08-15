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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 12:19 BJT

〔标题新闻〕印尼7月汽车销量增速大幅放慢,同比增幅从6月的45%骤降至15.1%--Gaikindo

备注:Gaikindo为印尼汽车业协会.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nJ9E8CJ02B]

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