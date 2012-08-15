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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 13:36 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在亚洲盘中陷于窄幅区间,关注稍后数据

0516GMT * 英镑/美元在亚洲盘中陷于窄幅区间,稍晚英国将公布央行会议记录及就业数据 * 会议记录料显示委员一致支持维持政策不变 * 请领失业金人数料增1.05万人,失业率料持稳于8.1% * 波林格区间呈水平暗示会持续震荡盘整 * 周一低点1.5657和昨日高点1.5730分别为支撑/阻力.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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