〔国际油市〕布兰特原油滑至114美元下方,因伊朗冲突疑虑缓解

路透新加坡8月15日电---布兰特原油期货周三跌至114美元下方,因在美国表示不认为以色列已做出是否供击伊朗的决定后,供应中断疑虑缓解.布兰特原油上日结算价报在三个月高位. 尽管原油需求增长前景恶化,但市场对于中东因伊朗核计画而可能引发军事冲突的疑虑,使油价今年受到支撑,并在3月时将布兰特原油推至每桶128美元上方. 美国原油库存意外跳增也正重压油价. 0525GMT,布兰特原油LCOc1下滑0.33美元至每桶113.70美元.美国原油CLc1则跌0.37美元至93.06美元.