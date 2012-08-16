台湾已公布经济指标--2012/8/16

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 6月 -2.44% -0.21% 8/23 --
季调失业率 6月 4.24% 4.25% 8/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +2.46% +1.77% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 3,911.08 3,912.35 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 -11.6% -3.2% 9/7 --
商品进口(y/y) 7月 -3.2% -8.4% 9/7 --
M2货币总计数(y/y) 6月 +4.19% +4.40% 8/24 --
外销订单(y/y) 6月 -2.62% -3.04% 8/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.16%-a +0.39%-p 8/17 --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。