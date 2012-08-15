〔台湾债市〕101/5殖利率延续区间整理,买盘压抑上弹力道

路透台北8月15日电---台湾10年公债101/5殖利率周三收盘持于当前水准.尽管上日美国零售数据强于预期带动美债殖利率弹升,但台债在开盘稍稍走高后即遇买盘浮现,盘势迅速反向下测,利多、利空皆钝化的台债短期料持于区间来回.

交易商表示,主流10年券呈现区间整理格局已一段时日,在基本面及消息面都未能有突破性发展前,交易员心态谨慎,"有弹就买,下去就出",令盘面沈寂,难有大行情.加上场上资金不虞匮乏,殖利率扬升不易,上方在1.185%以上见坚实买盘,除非美债殖利率有效突破上缘区间,否则台债跟随意愿薄弱.

"今天一大堆买盘出来,只能说钱太多了."一本地银行交易员说.

另一证券商交易员认为,在缺乏消息面指引下,今晚美债表现仍具参考价值,若是指标10年期公债US10YT=RR站上1.75-1.8%之间,台债明日仍会有卖压;反之,台债表现主要仍系于交易商短线当冲的抛补力道,走自己的路.

交易员料10年券明日主要交易区间仍囿于1.17-1.185%间.

美国公债价格周二回落,因强于预期的美国7月零售销售数据提振风险资产需求,并损及避险公债的吸引力.10年期公债周二尾盘报1.727%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +0.09 1.1761 1.1760-1.1865 275.5

5 101/6 A01106=TWO +0.29 0.9170 0.9126-0.9220 18.5

市场人士指出,中长期来看,央行当前考虑通膨走高,加以中国、韩国以公开市场操作取代降息,台湾9月底理监事会议决议降息的可能性不大,台债市场多头格局仍未被破坏,只是殖利率再走低至历史低点的可能性也不高,下方走低空间有限.

他们认为,在交易员"周一观望、周五等待数据"的反复模式中,台债交易量近期要有效放大几不可能,只能在有限的市场规模中寻求较大的殖利率波动,并冀望主力交易商有效带领殖利率突破区间.

本周尚有今晚美国消费者物价指数(CPI)、周五的台湾国内生产总值(GDP)统计值及中国是否再度宽松货币政策并下调存款准备金率等重要基本面消息值得关注.

台湾加权股价指数.TWII周三收微跌0.15%报7,467.74点,已连续数日持于7,400点附近未有大幅波动.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1761

5 101/6 A01106=TWO 0.9170

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)