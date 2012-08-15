更正:〔表格〕台股外资及陆资买超46.12亿台币,连续第九日买超

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(更正:因本月累计数据未更新,仍为上日数据)
路透台北8月15日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超46.12亿台币,为连续第九个交易日买超;上交易日修正后为买超81.6亿.
三大法人今日合计则买超52.57亿台币,上交易日修正后为买超84.33亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
8/15 +46.12 -0.69 +7.14 +52.57
8/14 +81.60r +6.73r -3.99r +84.33r
8/13 +42.26r -0.92r -3.00r +38.35r
8/10 +50.24 +1.39r +14.73r +66.36r
8/9 +197.70 +8.47r +6.01r +212.18r
8/8 +51.43 +0.73r +8.00r +60.16r
8/7 +75.73 +3.45r +0.05r +79.23r
8/6 +122.42 +14.35r +14.95r +151.72r
8/3 +6.32 -25.05r +4.79r -13.94r
8/1 -8.01 +15.17r +9.60r +16.76r
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本月累计 +665.81 +23.64 +58.27 +747.71
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
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