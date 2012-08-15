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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 15:16 BJT

〔日本股市〕日经受银行股疲弱拖累,Gree财报欠佳股价大跌(更新版)

(新增细节)

路透东京8月15日电---日本股市日经指数周三收低,因银行与钢铁类股的跌势抵消了出口类股的涨势.日圆兑美元和欧元走软、以及美国零售销售和德国国内生产总值(GDP)数据好于预期,提振出口类股上涨.

日经指数.N225在最后关头缩减跌幅,仅收低0.1%至8,925.04点,盘中在200日移动均线切入位8,959.67点遭逢阻力.

银行股.IBNKS.T及近来表现强劲的铁矿和钢铁公司 在较低的流动性中遭遇沉重卖压,由于正值日本盂兰盆假期,许多投资者离场.

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