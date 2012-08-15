〔台湾央行〕共发行4,226亿台币存单,发行余额减少244亿

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透台北8月15日电---台湾央行周三公布,今日共发行4,226亿台币存单,相较存单到期金额4,470亿,存单发行余额减少244亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,929.0
91天期 0.93 250.0
182天期 1.05 47.0
央行上日共发行621亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,194.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负9亿台币;累计超额准备为1,873亿台币,加计前期1%的超额准备为3,315亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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