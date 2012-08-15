(重发)〔欧洲汇市〕英镑持稳,关注英国央行会议记录和英国劳动市场数据

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
(重发以补足遗漏段落)
路透伦敦8月15日电---英镑周三持稳,在等待英国央行最新货币政策会议记录和英国劳动市场数据之际,投资人对建立新部位保持审慎.
交易商表示,若0830GMT公布的会议记录显示,政策委员并未朝短期内降息的方向迈进,可能会略为提振英镑.
英国央行总裁金恩上周暗示降息可能带来反效果.但是投资人想要知道委员会是否讨论过降息的可能性.此前的7月会议记录曾展现过这个可能
英镑GBP=D4最新报1.5665美元,与上日相较几无变动,但仍远低于周二触及的两周高点1.5730.交易商称在1.5730上方有停损买单.
欧元兑英镑EURGBP=D4略升,报0.7874英镑,据说在0.7880上方有卖单.交易员称欧元支撑位在21日移动均线,目前切入位在0.7852.(完)
--编译 王冠中/李婷仪;审校 王洋/田建华
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